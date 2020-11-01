中信兄弟昨天在台灣大賽首戰吞敗，今天打線也做出變動，將陳子豪、岳政華擺上先發打線，丘昌榮解釋，「中線還是先以守備為考量。」
兄弟今天打線上做出變動，陳子豪打第2棒、右外野，岳政華則是第9棒、中外野，頂替首戰的潘志芳、林書逸。
丘昌榮也解釋今天打線做出變動的理由，「子豪昨天揮擊timing都蠻好，潘志芳沒守過中外野，所以兩邊要取捨一人，中線還是排守備比較穩定的。」
丘總坦言自己本也有考慮過詹子賢守中外野，」但這樣兩邊變動太大，中線還是先以守備考量。」
昨天首戰落敗，主要在於打線受到對方投手壓制，全場吞下13次三振，丘昌榮認為，這是必須要改善的地方，「首戰感覺大家也比較緊繃，但球員也都是盡力想要表現好。」
儘管昨天得點圈把握較例行賽佳，但上壘率差沒有機會能執行戰術或攻擊，丘昌榮說：「棒球就是這樣，機會來了有把握住的那對就比較有機會拿下勝利，但這都是昨天的事了，今天就是好好的把比賽拿下來。」
(中時 )
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