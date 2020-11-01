富邦悍將已經進入秋訓，今日開放球迷進場探班，陣中強投索沙還沒離開台灣，球團舉行索沙簽名會，其中還讓球員限定的「索沙理髮廳」開放給球迷體驗，獲選的10歲小妹妹說要剃跟索沙一樣的平頭，但索沙覺得不妥而拒絕她，最後幫她做簡單造型，保留原本的長度，事後小妹妹相當興奮，直說這是人生最棒的一天。

富邦球團開放球迷探班，同時舉行索沙簽名會，吸引近千名悍將球迷一同歡樂，索沙一出場就獲得球迷大聲歡迎，近距離可以跟索沙互動讓球迷好興奮，原本索沙只幫44人簽名，自己再加碼簽6人湊整數，而理髮廳原本只預計找一名球迷來體驗，最後索沙選了2名小朋友上台。

索沙第一個選到10歲的黃小妹妹，「一開始他問我要剪什麼，我說要跟他的髮型一樣，索沙嚇到一直問我『妳確定嗎？』後來他說做不到。」其實這是美麗的誤會，一開始黃小妹戴著帽子，索沙不知道自己選到的是小女生，過去索沙都幫球員理髮，很少遇到頭髮較長的客人，富邦陣中也只有「老皮」林羿豪頭髮較長。

索沙理髮廳對外營業，黃小妹獲選好開心。（鄧心瑜攝）

不過索沙仍很敬業地花了20分鐘幫小妹妹整理造型，剃了兩邊推高、側邊一道紋路的髮型，讓小妹妹超開心，過程中不斷露出笑容，看到成果也相當滿意，對著索沙比大大的讚，「以前看很多球員被索沙剪頭髮的時候就很羨慕，沒想到今天竟然挑到我了耶！剪頭髮的時候覺得是人生第一次這麼開心！」

之後索沙又挑了溫小弟弟上台，他的爸爸透露溫小弟第一次進場看球是今年7月25日，該場比賽索沙8局僅失3分拿勝投，從此變成索沙的忠實粉絲。

結束露索沙也透露自己相當喜歡這樣的活動，有很多球迷在一邊看著他理髮，是特別又開心的體驗。

索沙挑到溫小弟成為理髮廳客人。（鄧心瑜攝）

(中時 )