來自嘉義的老兵志工梁維慶（左）與昔日老長官羅吉源中將在尚義機場相見歡。（金門縣府觀光處提供）

金門老兵召集令的草綠服體驗區受到歡迎，一個由法國爸爸、日本媽媽組成的家庭也帶著4名子女拍照留念。（金門縣府觀光處提供）

在「登步島大捷」71周年的前夕，曾任陸軍「登步部隊」南雄師長、澎防部司令的退役中將羅吉源今（1）日帶領老兵團重返金門，不減當年雄壯、豪邁的軍人本色，為縣府持續加溫的「2020老兵召集令」增添精彩。

發生於1949年11月3日至6日的浙江省登步島戰役，被國軍視為繼金門古寧頭大捷之後，再一次獲得光輝的勝利」，讓共軍不敢貿然進行島嶼登陸戰，從此確立兩岸隔海分治的大時代。

在登步島大捷的前夕，羅吉源中將率團重返金門，可說別具意義，也是繼10月23日前陸軍總司令陳鎮湘率團抵金後，再一次的壯舉。縣府參議呂清富、縣戰地史蹟學會總幹事王建進及代表蕭振佑等人到機場迎接致敬。

縣府觀光處表示，「老兵召集令」活動自9月30日展開以來，已受理3300名返金老兵申領專屬紀念品，平均1位老兵有5位親友同行，每人平均消費金額新台幣1萬4275元，已帶動消費金額約2億1650萬2469元，觀光產值相當可觀。相關活動訊息可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。

(中時 )