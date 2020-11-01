梁靜茹睽違5年將於12月26、27日四度站上台北小巨蛋，舉辦全新巡演「202020 當我們談論愛情」，門票今（1日）下午開賣，二場共2萬8000張門票火速秒殺，8分鐘內搶光，這是她首次在小巨蛋開四面台，魅力無法擋。

梁靜茹此次開唱，每場觀眾可容納1萬4000人，2場共2萬8000人，相當於一般歌手3面台開3場的人數，稍早得知自己「開2場等於賣3場」，梁靜茹意外、驚訝又充滿感激地說：「剛剛聽經紀人告訴我，我才知道一場有這麼多觀眾，還好他們沒有事先讓我知道，不然我的壓力一定破表！」

她感性表示：「2020年對大部分的人來說，都過得比較辛苦、傷心，我能做的，就是更盡力把演出準備好，作為今年最後一個在小巨蛋開唱的歌手，我想和歌迷朋友們一起把2020不好的一切送走，期盼2021是一個全新的開始。」

梁靜茹的新巡演原訂2月14日情人節從上海起跑，因新冠肺炎延宕了10個月，她知道歌迷等了很久，所以會用百分百的誠意和最溫暖療癒的歌聲，來撫慰每一雙耳朵。休了將近一年的長假，梁靜茹近期已展開「收心操」，每天早睡早起，健身運動後積極練團練歌，因為第一次在小巨蛋開四面台，力求讓觀眾聽出耳油之外，還能大飽眼福。

(中時 )