香港女演員朱茵憑藉完美詮釋《射鵰英雄傳》中的黃蓉，和周星馳《西遊記》系列電影中的「紫霞仙子」圈粉無數，近期她更迷上拍抖音影片和粉絲互動；日前朱茵PO出一部超性感短片，鏡頭前頻頻擺出誘人姿勢，還換上穿短迷你裙露出白皙美腿，讓不少網友直呼「快噴鼻血了」。

每次到萬聖節前後，國內外都有許多明星網紅會盛裝打扮，香港凍齡女神朱茵也加入變裝行列，在抖音PO出自己過節裝扮，影片一開始看到朱茵身穿一襲貼身黑色長裙，在鏡頭前擺動曼妙身材；幾秒後瞬間換裝，她換上超短迷你裙搭配長靴坐在床邊，突然一個翹腳動作，露出超誘人白皙長腿，美暈大票網友。

日前朱茵PO出一部超性感短片，鏡頭前頻頻擺出誘人姿勢，還換上穿短迷你裙露出白皙美腿，讓不少網友直呼「快噴鼻血了」。(圖/ 摘自朱茵抖音)

而朱茵也俏皮地在影片留下備註，笑說「我就是搗蛋鬼」，還說自己是「萬聖精靈」；她的萬聖節超誘惑影片也引起上千粉絲留言，紛紛驚呼「太美了吧」、「快看到流鼻血了」、「紫霞仙子這樣太犯規」。

朱茵在10月底才剛過完49歲生日，年近半百的她保養得宜，被許多粉絲大讚在她臉上沒有歲月的痕跡；不久前她分享自己神還原「紫霞仙子」的影片也引起熱烈討論，勾起不少影迷的回憶。

(中時新聞網)