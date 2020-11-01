打到Molton台灣超級籃球挑戰賽最後1天，傷兵爆棚的台銀，1日竟然只剩6人可以上場，終場58比75輸給璞園，這次賽事屈居墊底，台銀總教練陳國維賽後表示，「這次盃賽有夠艱辛，我只能往好處想，起碼換取新秀更多磨練機會。」

不過陳國維信心滿滿表示，接下來11日開打的花蓮觀護盃，至少會有陳昱瑞、張博勝、吳祐任、高健益、李維哲、劉韋辰、周暐宸等7名球員可望傷癒復出，屆時可望能有13人上場，「換我苦惱到底要用哪12個球員登錄上場了！」

陳國維坦承，在自己待在台銀那麼多年的時間，從來沒有看過傷兵如此嚴重的狀況，也讓他認為對於台銀在這個盃賽的表現並不滿意，「只希望我和教練團可以接受錯誤，且發現問題一一改進，喚醒球員走到好的方向，別再一錯再錯。」

至於SBL新球季的洋將找尋，台銀也總算有了暫時定案，台銀預計將找上季在NBA發展聯盟打球的艾文(Zak Irvin)，目前已經進入辦理工作證的階段，期望能在新球季開打前完成隔離，只是看來趕上觀護盃，且進行考核已不可能了。

「我們已經確定找來小洋將了，艾文的身高大約195公分，聽說他高中都打2號位，大學則是3或4號，到了發展聯盟變成1到3號，連控球都可以打，」陳國維說，「既然謝宗融和林郅為逐漸展現內線霸氣，我也可以安心找小洋將。」

(中時 )