新住民大秀歌藝，「2020異國風華、”新光＂閃耀新住民歌唱比賽」1日在高雄市社教館舉辦，全台各地6國新住民參賽入圍者事前特地參加培訓課程及活動試唱，決賽當天也以特色服飾登台，現場熱鬧程度宛如歌唱海選大賽。

為了提升賽事品質，主辦單位社教館除了提供劇場級的決賽舞台，賽前還特地為入圍選手規劃表演培訓、美聲發音技巧、國台語歌唱教學、素人演唱之草地野餐音樂會等免費培訓課程，建立新住民的歌唱信心及音樂素養。

參賽選手分別來自印尼、越南、中國、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等國家，新住民組37位參賽者飆唱國、台語、客語，展現融入台灣本地文化與生活；新二代親子組共7組17位參賽，歡唱母國歌謠同時紓解鄉愁。

家住台東縣東河鄉印尼籍參賽者陳琳達表示，15年前剛到台灣連注音符號都不懂，她用唱歌、看新聞自學咬字和聽力，如今可以輕鬆演唱中文歌曲。印尼藉媽媽何依宓牽著黃冠瑜、黃冠瑋兩兄弟溫馨登台，決賽合唱印尼歌曲「在這裡快樂，在那邊也快樂（disini senang disana senang）」，唱演俱佳，獲得台下觀眾滿滿掌聲。

比賽現場，各大新住民協會及團體均到場觀賽，也為選手們加油打氣，現場宛如多元文化小型聯合國。教育局專門委員劉靜文表示，希望透過歌唱比賽增進市民及新住民二代對於南向文化的認識與連結，進一步形塑多元文化共融傳承。

(中時 )