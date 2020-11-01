壹傳媒主席黎智英私人助理Mark Simon被爆委託撰寫拜登兒子醜聞請辭；華郵又報導我方剪輯美方祝賀蔡總統就職影片時，偏袒共和黨，事後才向民主黨道歉。前國民黨副秘書長蔡正元今天在臉書上表示，美國人會非常在意外國勢力介入美國內政，「當美國反噬時。倒霉的可能不只是這些抹黑、造謠、做孽的人，台灣也會被牽連進去，台灣人的皮可能要繃緊一點。」

蔡正元指出，這次美國總統大選，法輪功、黎智英、郭文貴等，都自認為替天行道介入，還用盡不當手法操弄選舉，本意是支持川普，結果適得其反。美國主流媒體代表著美國根深蒂固的各股政治勢力，最近紛紛公開批判法輪功、黎智英、郭文貴，就是未來反噬的徵兆。

蔡正元說，沒想到（華郵）也提及蔡英文政府嚴重偏坦川普，全台灣媒體像發了瘋，跟著法輪功、黎智英、郭文貴，毫無節制的修理拜登，什麼抹黑、造謠、假新聞全出籠。沒想到拜登聲勢正盛，完全不受這些外國勢力影響。

蔡正元提醒，美國人會非常在意外國勢力介入美國內政，歷史上有很多外國勢力曾試圖影響美國內政，可能得利一時，終究會遭到反噬。最有名的例子是韓國的統一教遭到反噬，高薪聘僱哈佛憲法教授幫忙還是悽慘下場，因為美國沒有獨大的政治勢力，每一個政治勢力都有反擊的實力，尤其是針對外國勢力

蔡正元感慨，可是總有一些「外國勢力」，就是學不會歷史的教訓，總以為自己很行。

(中時 )