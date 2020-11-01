演員馬力歐9月以《國際橋牌社》摘下最佳男配角獎，演技實力受到肯定，而他日前上節目《一袋女王》也分享自己年輕時的誤診經驗，當時馬力歐因為私密處長疥瘡，不好意思看醫生，自己拿藥亂擦差點發生悲劇，他也希望藉此告知民眾就醫的重要性。

馬力歐在節目中提到，國中時他的私處長了一粒粒的突起物，一開始他以為只是長青春痘，且爸爸當時是海軍官校的教官，家裡有很多海軍總醫院的藥品，因此他就拿些金黴素、青黴素藥膏來擦，看不見效果，又出動綠油精、紅花油等刺激性藥品。

面對其他來賓驚訝的反應，馬力歐解釋，雖然綠油精有刺激性，但因為很辣所以能暫時止癢，他甚至還嘗試了十字止癢法、米字止癢法，最後發現通通沒有效果，猜測是因為沒有「開口」讓藥滲透進去，還用力擠突起處，擠出了紅色的組織液，因此嚇壞洗內褲的媽媽。

一問之下，馬力歐才坦承情況，爸爸還拿菸頭去燙傷口測試反應，但馬力歐完全不會痛只會癢，一家人束手無策只好就醫，這才發現原來是疥蟲感染導致的疥瘡，這通常是衛生習慣不好引起的問題，而正好當時馬力歐表哥在家住了一個禮拜，參加救國團活動的衣物跟他的全混在一起洗，才會因此感染。

後來靠著每天擦疥瘡藥，馬力歐慢慢痊癒，而全家也總動員，將所有衣物都消毒過，這次驚魂記才終於落幕。

(中時新聞網)