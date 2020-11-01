美國大選倒數計時，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登鹿死誰手仍未知，引世界各國關注。但有網友發現，台灣人似乎過度熱衷於美國總統大選，且還經常用前高雄市長韓國瑜來形容現任總統川普與民主黨候選人拜登，他傻眼之餘也忍不住直言，難道韓國瑜變成美國兩黨的最大公約數了？

臉書粉專《歷史哥澄清唬》今發文表示，美國大選，台灣喊燒？「我們自己的總統大選不是已經選完了嗎？怎麼美國選舉搞得好像我們自己總統大選延長賽一樣？並指出，最弔詭的是，川普和拜登都被說成「像韓國瑜」？形成一個「韓國瑜打韓國瑜」的狀態？

該粉專十分納悶，所以不管是川粉還是拜登粉，通通是韓粉？所以未來美國爸爸總統都是「韓國瑜」當選？「好歹美國兩大黨總統候選人，也是經過民調、提名、初選...千錘百鍊出線產生的，未來當選了可是世界領袖啊！莫非韓國瑜是共和黨與民主黨的最大公約數？

網友們也留言回應，「這些媒體，到底要關注韓多久？還他們平靜的生活」、「這也能扯到韓市長，他們沒毛病嗎」、「台灣人瘋選舉，真的是太誇張了」、「說穿了...台灣人有投票權嗎？？？真的是吃熱喊冷」。

(中時新聞網)