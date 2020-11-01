一名31歲男子日前發現房東對他特別關照，不但調降兩次房租，不時收到食物禮物，還邀約一起逛街、看演唱會，他認為因為自己載房東時曾不小心起「生理反應」，因此認定對房東動真情，但兩人一直沒正式交往，所以他決定「反守為攻」，不過他邀約對方的對話內容讓網友留言直說「真得憑實力單身！」

該男子說房東太太總會約他面對面收房租，且這1年多來已替他調降2次房租至8000元，端午節送他2顆肉粽、中秋節給了一袋烤好的烤肉，有時還會請他吃紅龜粿，他事後才發現其他房客都是匯款繳房租、也沒有收到食物，房東還會找他聊家事，邀他一起逛街、參加演唱會。

該男子說，他載房東太太2次都意外起了生理反應，因此讓他認定對房東太太「動了真情」，在網友的鼓勵下，男子下定決心要「反守為攻」，因此他在臉書「爆廢1公社」貼文表示「謝謝各位給我勇氣，房東太太接受我的邀請了，我很開心，謝謝你們的建議」，他也開心分享跟房東太太的對話訊息。

一名男子邀房東太太看電影，但對話內容讓網友笑稱「真的憑實力單身！」（圖／翻攝自爆廢1公社臉書）

該男子在跟房動的對話中，他邀對方看電影《鬼滅之刃》，不過他沒有多的安全帽，連對方說要請他吃晚餐，他竟然還回應「已經有加購吉拿棒套餐」、「先去跟同事打手遊《傳說對決》，其他等見面再說」，網友看到對話後紛紛留言，「真的憑實力單身」、「誰會約心儀對象看那種電影」、「追求技巧要加強」、「你真的很耿直欸」。

一名男子邀房東太太看電影，但對話內容讓網友笑稱「真的憑實力單身！」（圖／翻攝自爆廢1公社臉書）

(中時新聞網)