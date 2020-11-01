許莉潔日前邀張若凡合作。（喜歡音樂提供）

許莉潔近日在她的Youtube頻道釋出《喜歡音樂經典金曲五部曲企劃》，繼之前演唱劉明湘版本的〈飄洋過海來看你〉，本週邀來好友張若凡一起演唱江蕙與Ella合作的〈歹逗陣〉，訴說姊妹淘之間的好感情；回想倆人初次見面，許莉潔表示第一眼覺得張若凡看起來很難親近，「認識她後就會發現若凡是個敏感又關心朋友的人」。

張若凡則說因許莉潔住在淡水，每次要約她出來吃飯都約不出來，還說要看天氣如何真的很難相處！笑壞全場。許若凡表示現在兩人都只能在工作的時候才能見面，開玩笑呼籲各大廠商快邀她們去合唱，讓她們好姊妹能常相聚。

拍MV時，現場準備了很多療癒小物像是會動的兔耳朵帽子、望遠鏡、玩偶場景，導演要兩人有多一點互動，許莉潔還不小心拿玩偶K到張若凡，張若凡馬上說：「我等等馬上走心給妳看喔！」許莉潔接著回嘴：「妳才不會！妳最愛我了！」好姐妹情誼表露無遺。兩人還有許多有趣表現，像是張若凡隔空錯位做出揮棒擊打許莉潔的頭、戴太陽眼鏡在一旁自拍、拿按摩木棒互相追逐等等，可說是她們出道史上最ㄎㄧㄤ的表演！

(中時 )