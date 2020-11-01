新冠肺炎疫情持續蔓延全球，面對看不見盡頭的疫情，佩戴口罩已成為國人生活防護的新常態，美德醫療推出兼具色彩及溫度的14款彩色口罩，為國人的日常防護上色。

美德醫療集團執行長楊威遠表示，在良好的防護功能外，希望能賦予口罩更多生命力，在對抗疫情的漫漫長路上為台灣民眾加油打氣，美德醫療並攜手12家公益團體，啟動「距離美學。心生活」計畫，預計捐出百萬片口罩，共同守護弱勢、「罩」護台灣每一個角落。

美德醫療以「色彩心理學」為設計概念，揀選高喜愛度的色系，並以「視覺舒適性」作為調色基礎，開發全新柔和調性彩色口罩並賦予新的意義。彩色口罩包含12款柔和色調，分為「暖色調」與「冷色調」系列，以及2款特殊色。

暖色調系列為：令人瞬間有戀愛感的脱魯粉、溫暖如初秋晨曦的森七紅、明亮如燦爛陽光的喜金A、如魅力紅唇般的開薰紅，以及可口甜橙般的嗨咖橘；冷色調系列為：以太平洋灰藍基調打造的忙DAY藍、代表智慧與寧靜的按讚藍、如橄欖果般溫潤的放鬆綠、以淡雅薄荷綠入色的分享綠、傳遞大地溫暖的唱秋咖、皇室御用紫絨的暖萌紫，以及迷幻星夜的尬電紫；特殊色系列為：不敗的經典嘿嘿黑、代表著戰鬥與守護的豪迷彩。

美德醫療擁有超過30年國際專業醫療耗材製造經驗，產品涵蓋手術級及醫療級口罩、隔離衣、防護衣等，服務單位包括台灣臺大醫院、三軍總醫院及美國、新加坡、菲律賓各大醫療院所。自年初COVID-19疫情肆虐全球，美德醫療在疫情最嚴峻的期間，引進台灣製造大廠生產之口罩機台，將產能提升至每月7000萬片的產量，於第一時間提供台灣政府充沛的口罩供給。

不僅如此，美德醫療在全力支持本國防疫的同時，更協助解決全球醫療物資短缺的困境，於疫情爆發之際同時供貨到柬埔寨、新加坡、美國及歐洲各國等國家，自詡為守護民眾健康最堅強的後勤部隊。

14款彩色口罩將於年底前陸續於PChome及其他各大通路上架販售，一盒50入，售價350元，上市資訊可關注美德醫療官方FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/medtecs520）。

(中時 )