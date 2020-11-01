2020年不平靜，YouTuber、網紅圈風波連環爆，繼放火遭勒索硬拍裸照事件爆出後，「在不瘋狂就等死」前團長游否希接受雪碧專訪，大爆料YT圈充滿潛規則，給提示「4個字的百萬YouTube團體」就是其中之一，但不是「反骨男孩」，此言論一出引發外界瘋猜，某些男性同行因此深陷風波，「葉式特工」就開罵，嗆游否希拿出證據「不要用這種小手段」。

游否希在與雪碧合作的新片中，除了自爆遭圈內女友仙人跳索討千萬外，也聽聞有女性YouTuber遭到潛規則的案例，還給了3個提示，包含「4個字的團體」、「訂閱數100多萬」、「他屬於是團隊，然後是他一個人經營」，照台灣YT圈的現況，範圍可以說縮得很小，游否希還加碼強調答案並非「反骨男孩」，讓「嫌疑人」所剩無幾。

葉式特工留言。(翻攝自YouTube)

面對風波不斷延燒，YT頻道訂閱數高達192萬的「葉式特工 Yes Ranger」，直接在影片下留言攤牌，「百萬YT不是反骨，就剩下阿滴英文、黃氏兄弟、喪屍老爸和葉式特工，游否希你是男人就直接講出來是誰，把證據拿出來」。

葉式特工自清，自己約女生從不用工作當理由，之前發生感情糾紛，女方事後也都有主動聯繫，「如果是潛規則，他們還會想來聯絡？」，也表示有記者來問，他都大方承認不推託，「我用實力把妹，用努力拿到 192萬訂閱，花心但至少還像個男人，你只會用一些小手段創造話題，吸引別人注意，你如果是個男人，就不要用這種小手段，直接把證據拿出來，公布是誰」。

反擊的同時，葉式特工也大爆游否希過去的黑料，「你去突擊比熊，set一個去試鏡被網紅導演，兩個字，吃豆腐的故事，結果我吃飯遇到比熊、古拉一群人 ，比熊跟我道歉，說是你要set的，我請他幫我澄清，你還不准」，讓雪碧看了也不得不趕快跳出來滅火，忙緩頰：「冷靜，哥，不是你！」。

(中時新聞網)