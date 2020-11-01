統一獅昨天在台灣大賽首戰，6局上二、三壘有人時蘇智傑敲安，但試圖搶第2分的陳傑憲卻被中信兄弟右外野手潘志芳美技回傳觸殺在本壘前，統一總教練林岳平談到這次守備，直誇潘志芳的表現真的太完美，「完全沒給我們多一步可閃躲的機會。」

昨天前5局雙方受制對方洋投壓制下，都沒能攻下分數，6局上林靖凱先安打上壘，下一棒的陳傑憲與羅傑斯纏鬥14球後獲得保送，接下來吳傑睿成功短打推進，蘇智傑把握住二、三壘有人時敲安，但第2位跑者陳傑憲卻死在本壘前。

談到昨天首棒打者就上壘卻沒讓陳傑憲短打，「餅總」也做出解釋，「就是希望傑憲可以再上壘。」他表示，若是先讓陳傑憲短打將跑者送至二壘，還是需要靠安打才能得分，「但若傑憲也上壘，要再得分機率就更高，就是期待他的高上壘率的表現，他上壘後傑睿的短打效應會更高。」

而昨天戰況果然如「餅總」打算發生，蘇智傑從羅傑斯手中敲出右外野安打，三壘的林靖凱輕鬆得分，但試圖搶第2分的陳傑憲卻被觸殺在本壘前。

「這確實是有討論空間。」林岳平解釋，當下會「開綠燈」讓二壘跑者衝搶本壘，主要是看了對方守備站位而做的決定，「當時守方守得比較深，我們就是賭他守深、拚回傳球，但那球太強勁，也真的要讚美對方守備，真的傳的太漂亮了。」

(中時 )