戀戀二水、跑水馬拉松，11月1日登場鳴槍，3000多人一起衝！呼應2020「愛你愛你」，今年新增戀人組。（吳敏菁攝）啊

戀戀二水、跑水馬拉松，已前進全國十大馬拉松，獨一無二的跑水道行程，吸引愛跑者多準備一雙鞋，來場特殊的體驗，今天正式鳴槍，3000多人一起衝啊！壯觀的陣容，讓小鎮樂鬧起來，2020我愛你，更吸引不少戀人們報名，深入二水的田野、山林和人情好風光。

王惠美表示，二水跑水已經有300多年的歷史，今年二水跑水節，更駛來國寶級蒸汽火車來加持，跑水馬拉松嘉年華結合文化節慶，呼應2020年，今年更增加戀人組，加值城鄉觀光，呈現出慢活鄉野的氛園。

二水鄉長蘇界欽感謝這兩日前來遊玩、參賽的好朋友，二水鄉有好山好水好人情之外，生產各種豐富的優質農產品，白柚、芭樂、胭脂茄、白玉苦瓜、濁水米都在八堡圳水灌溉下，品質都是最讚，歡迎來品嘗。

二水跑水節紀念先人開墾八堡圳，豐饒了彰化平原；一年一度的國際跑水節，彰化農田水利會特別「引」進溪水並控制八堡圳的水量，也是全國最具有特色、唯一能讓選手們在水圳裡賽跑的活動。

選手們跑過大街、小巷，平原、丘嶺，向濁水溪說哈囉！感受土地的脈動，留了汗水、心也砰砰地雀躍，換上膠鞋衝最後一程，水圳的清涼是祝福的禮物，「到了、到了」，這水也流進了稻米、白柚和苦瓜等農作，踩起水花、濺了滿身有總和大地緊緊擁抱的感動啊！

不凡的洗禮，果然讓二水跑水馬拉松報名人數年年衝新高

，縣府表示，緊接著台灣米倉田中馬拉松、伯立歐蕎麥公益路跑就要上場了，一起來深入彰化土地，感受好風光。

(中時 )