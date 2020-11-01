富邦悍將無緣季後賽，目前已經開始秋訓，陣中王牌洋投索沙還沒離開台灣，今日到新莊球場舉辦球迷簽名會，他透露自己也有關心中信兄弟與統一獅的總冠軍賽況，其實昨天想到洲際球場為好朋友羅傑斯加油，可惜買不到票而作罷。

索沙原本是今天的機票要離開台灣，不過後來改了時間，「有很多原因，為了球迷留下來、還有補完手臂刺青等等，想留下來等羅傑斯一起回去也是一個。」

索沙透露昨天有稍微關注比賽，知道延長賽後統一獅4比2贏球，「這是一場好比賽，羅傑斯做得很好，賽後有傳訊息激勵他，棒球就是這樣，投得好不一定會贏，都是比賽的一部分。」索沙透露原本昨天想去現場看球，但可惜票都被搶光了，無法到台中觀戰。

索沙已經一年沒有回家，他表示自己相當想念家人跟小孩，「回去要跟小孩獨處一個禮拜，把之前錯過的補回來。」被問到會不會怕小孩認不出爸爸了？「我相信不會，我每天都跟家人視訊，最小1歲4個月的兒子一定能認得我！」

(中時 )