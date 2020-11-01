一名已婚女子在網路認識一名男網友相約開房，不料見面後完全被嚇到，原來男子本人與照片差距太大，女子反悔，對方仍不善罷干休，女子情急之下只好趕緊打手機向丈夫求救，丈夫趕來後一開門驚見，妻子衣服已經被脫光。

大陸媒體報導，河南平頂這名女子在網路上認識小王，兩人相談甚歡，而且關係越來越曖昧，某天男子直接約女子出來開房，她也豪爽答應赴約。女子原本滿心期待，不料到現場見到小王真面目後傻眼，因為實際長相跟照片差很大，讓她當場反悔想轉頭就跑，男子則不顧女方反對想強行脫衣。

女子嚇得只好打手機向丈夫求救，丈夫收到訊息後，才驚覺自己被戴綠帽，雖然勃然大怒，但還是忍痛報警，並趕往現場救人，沒想到趕到現場後一開門，驚見妻子已被脫光，丈夫更是綠光罩頂，完全無法承受。

妻子事後坦承，和男網友聊天後互有好感，開房看到對方真實面貌才發現不是她的愛，但已經來不及了，慘遭對方強迫脫衣。小王被抓包後，因涉嫌強制侵犯遭警方逮捕，送往警局偵查。

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(中時新聞網)