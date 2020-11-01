嘉義市番仔溝公園新設施啟用，市長黃敏惠（右）體驗好好玩。（廖素慧攝）

嘉義市番仔溝公園新設施啟用，市長黃敏惠與多位議員、民眾同樂。（廖素慧攝）

嘉義市政府今年至2022年將斥資1.1億多元全面整修29處公園及1處廣場的遊具，今天垂楊大橋下的番仔溝公園首座帶狀全齡遊戲場啟用，新穎的酷炫機器人概念造型的飛碟遊具、7米直徑的大沙坑、3人同行跳格子設施，大人小孩玩得笑呵呵，市長黃敏惠表示，這是全齡共享的幸福樂園。

黃敏惠說，她在番仔溝長大，這裡早期聚集化工、機械廠，算是嘉義市的工業核心，2008年番仔溝公園完工，為在地帶來全新景象，這次以「酷炫機器人」的概念，設計遊具，打造帶狀的全齡遊戲場，老少一起玩，是市府照顧年輕父母的心意。

市府建設處表示，改造番仔溝公園，經費約450萬元，酷炫機器人主題與步道，利用垂楊大橋為遊戲場遮陽、遮雨，夜間加強照明，白天晚上都能來玩。

新設機器飛碟遊具是攀爬與滑梯共構，讓小朋友想像自己搭飛碟漫遊外太空，地面鋪設彩色無縫地墊；直徑7米的沙坑，是目前全嘉義市最大，髒了有洗腳池可洗腳；跳格子區可3人共玩，也可供團體運用，也有長輩適用的有健身設施。

建設處長陳光興說，因應衛福部對兒童遊具的安全規範，並落實黃市長公園2.0政見，讓公園特色化，照顧全齡世代需求，今年至2022年逐年編列預算整修、新設29座公園及中央廣場的遊具。

嘉義公園2500萬元、北香湖及中正公園共編2500萬元，中央廣場900萬元，這4處預計明年完成，其餘社區公園共編5000萬元。

(中時 )