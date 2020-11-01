總統蔡英文召開國安高層會議10月31日召開國安高層會議，外界揣測這次總統召開國安會議可能針對美國大選或許會牽動美中台三邊關係有關；對此，國民黨主席江啟臣表示，台灣現在的情勢跟美、中相互牽引，應扮演自己適當的角色，所有對外關係、外交運作應秉持適當的等距關係，這樣才對台灣才是最有利的立場。

江啟臣1日參加「台中一中校友會45週年」活動，面對媒體追問他對總統召開國安高層會議提出看法，他也說，已往總統召開會議的時機，一定是發生重大事件，包括有天災或周邊有軍事衝突時，但外界認為這次總統召開國安會議可能針對美國大選或許會牽動美中台三邊關係有關。

他說，台灣現在的情勢跟美、中相互牽引，應扮演自己適當的角色，所有對外關係、外交運作應秉持適當的等距關係，對他國的內政及選舉不應有太多置喙跟著墨，應維持「穩定、客觀、中立、等距」關係，對我們來講才是最有利的立場。

此外，江啟臣也對國民黨備戰2022縣市長選戰啟動22縣市民調作業提出說明，他說，中彰雲投4縣市執政滿意度與預測選情民調已於上周完成，目前民調結果均有5、6成滿意度，民調狀況算穩定，希望縣市首長能繼續保持，另對於部份艱困選區，未來持續保持跟縣市黨部密切連繫，不跟地方脫節，也會提早做準備，一定會最找最好的人才出來參選。

(中時 )