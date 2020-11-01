台南市周末、周日多處封街舉辦萬聖節派對，催出數萬人上街狂歡，不少人放縱飲酒後騎車回家，台南市周末夜共查獲23件酒駕案，較平時酒駕案件數增加，因相關活動還有1天，警方呼籲民眾勿心存僥倖酒駕觸法。
適逢西洋萬聖節，台灣隨著疫情解放，各家商圈舉辦街頭扮鬼派對促進經濟消費，台南市成大商圈與海安路商圈有萬聖節活動，赤崁朋派商圈舉辦萬神節活動，吸引數萬人上街徹夜狂歡。
台南市警方周末夜卻查獲23件酒駕案件，1日上午台南地檢署的酒駕移送案件量暴增，且多數都是年輕人。有基層員警表示，警方以往在假日執行擴大臨檢，當晚的公共危險案件數會隨之增加，周末夜酒駕案件明顯比平日高，判斷與市區舉辦各項活動有關。
台南市萬聖節相關活動還有一天，台南市警方呼籲民眾勿心存僥倖，以免酒駕被抓，罰款數萬元還得在拘留室過夜，參加活動的快樂心情最後樂極生悲。
(中時 )
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