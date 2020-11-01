109全國大專校院運動會公開女子組舉重項目，主要在59公斤級出賽的「舉重女神」郭婞淳，增重越級挑戰71公斤級，以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤三個新的全國紀錄輕鬆摘金，也成為國內第一位在女子舉重橫跨三個量級金牌及全國紀錄的保持者。

郭婞淳今天過磅體重是64.1公斤，透露增重的方法是有增加一些食量，但主要是多喝水，在過磅時可以達到規定體重，教練林敬能表示，東京奧運延期、現在也接近年底，訓練強度比較不大，更改量級希望能讓廣大舉重迷有個耳目一新的感覺，參賽以不要受傷為主，「今天比賽重量在我們預計目標，上場6把試舉都成功，也能讓國外選手看到我們游刃有餘的狀況。」

賽後郭婞淳很開心9個全國紀錄掛上自己的名字，「模擬賽狀況有衝上去，接下來雖然訓練時重量沒上到那麼重，還是覺得不錯，上場就一把一把慢慢來。」

至於調整體重，郭婞淳笑說減重還比增重容易，「因為已經很習慣減重來控制體重，增重反而變得困難，記得一開始我多吃點，結果可能是因為新陳代謝不錯，竟然還降了1公斤，不過主要是靠喝水，不想靠吃東西把體重衝上去。」

郭婞淳下一場挑戰預計是明年3月亞錦賽，至於其他奧運資格等等，林敬能表示目前還沒有收到下一步指示，先維持訓練課表，以不變應萬變。

(中時 )