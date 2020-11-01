如果讓歐洲人為即將到來的美國大選投票，川普會輸得非常慘，一家法國市場研究公司最新完成的調查顯示，在5個國家一萬餘名受訪者中，川普獲得的支持率只有在義大利達到2位數的15%，其餘英、法、德、西4國的川普支持率都只有個位數。而影響川普支持率最普遍的原因是「退出巴黎氣候協定」。

據《德國之聲》報導，法國市場研究公司BVA發佈最新的調查顯示，如果讓歐洲人為即將到來的投票，那麼民主黨的拜登贏定了。這次調查總共有來自英國、法國、德國、義大利和西班牙5個國家的1.1萬人參加。

其中對拜登表達最熱忱支持的是德國人，在德國有大約66%的人表示會投票給拜登。最支援現任美國總統川普的是義大利，但即使在該國，也只有15%的人表示會投票給川普，願意選拜登的則達到42%。

These are parade floats from Europe. Says a li’l something about how the world sees Trump. pic.twitter.com/creBnfYXor — Sinclaire Upton, EdD, PhD (@SinclaireU) October 26, 2020

調查還詢問了受訪者對川普任內政策的看法，結果顯示最令歐洲人不滿的政策是包括川普退出《巴黎氣候協定》的決定。川普的做法在英國、法國、德國和義大利都只獲得了個位數的支持率。在西班牙，則有11%的人表示支持退出《巴黎氣候協定》的做法。此外，川普極不受歡迎的政策還有美墨邊界圍牆計畫，認同美墨圍牆計劃比例最高的是英國受訪者，達到17%。

被問及對美國的態度時，有22%的德國人表示持正面態度，最喜歡美國的是義大利，達到38%。

調查分析稱，歐洲人普遍對川普的印象不好，但卻非常關注美國的大選，有85%德國受訪者表示關注美國大選，而在另外四4國，則有70%的人表示關注。

美國將於11月3日進行總統選舉與國會選舉，當天投票結果選出第59屆美國總統與第117屆國會，包括眾議院435個席位、參議院33個席位。

(中時新聞網)