鹿港風箏節11月1日在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，台灣醒獅和外星人太空船，飛向天空。（吳敏菁攝）

鹿港風箏節11月1日在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，各式造型風箏飛上天空，吸引2萬5000多人次來體驗放風吹。（吳敏菁攝）

鹿港風箏節11月1日在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，量身設計5米長醒獅軟體風箏和台灣傳統八角風箏與各式水族生物、太空船等，在天上箏奇鬥豔，人們仰望天空為之雀躍，從早上到下午，共吸引2萬5000多人次來體驗放風吹。

鹿港風箏節今年邁入第2屆，8＋特技風箏隊特別演出「小惡魔鹿港嬉遊記」，逗趣俏皮的表演，添加歡騰的氣氛。亞洲國際風箏聯合會領軍來自台灣北中南的風箏達人，也帶來海洋、動物、卡通等主題的造型的風箏展演，為鹿港創造一場豐富、精采、炫麗的風箏嘉年華。

鹿港鎮許志宏鎮長表示，鹿港入秋之後颳起九降風；以前許多人都在這個季節放風箏，公所去年首度舉辦風箏節活動，獲得熱烈迴響，今年特別融合鹿港的在地特色與文化，打造醒獅軟體風箏和八角風箏。

來自各地的風箏好手，特別帶來超過30米長的章魚、鯨魚、海豚、螃蟹等大型軟體風箏，在空中展開一場熱鬧繽紛的海洋派對。此外，還有小朋友最喜歡的米老鼠、哆啦ㄟ夢、音速小子、海綿寶寶等卡通人物造型的風箏，還有來自外太空的外星人也將駕著太空船降落鹿港，海陸空風箏大會師。

今天上午體育場幾乎處於無風至微風狀態，放飛風箏難度增高，到了下午起風了，大夥兒受到風箏達人冉冉放飛大型風箏召喚，紛紛奔向體育館試身手，吸引2萬5000多人，迎接入秋第一道九降風。

(中時 )