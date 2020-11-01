新北市政府與旺旺文教基金會合辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今天在市府多功能集會堂舉行，曾心梅、張芸京、李明洋、杜忻恬等歌手輪番獻唱。（王揚傑攝）

新北市政府與旺旺文教基金會合辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今天在市府多功能集會堂舉行，曾心梅、張芸京、李明洋、杜忻恬等歌手輪番獻唱。（王揚傑攝）

新北市政府與旺旺文教基金會合辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今天在市府多功能集會堂舉行，曾心梅、張芸京、李明洋、杜忻恬等歌手輪番獻唱。（王揚傑攝）

新北市政府與旺旺文教基金會合辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今天在市府多功能集會堂舉行，曾心梅、張芸京、李明洋、杜忻恬等歌手輪番獻唱。（王揚傑攝）

新北市政府與旺旺文教基金會合辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今天在市府多功能集會堂舉行，曾心梅、張芸京、李明洋、杜忻恬等歌手輪番獻唱。（王揚傑攝）

新北市政府與旺旺文教基金會合辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今天在市府多功能集會堂舉行，曾心梅、張芸京、李明洋、杜忻恬等歌手輪番獻唱。（王揚傑攝）

旺旺文教基金會與新北市政府社會局聯合舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今（1）日下午在市府多功能集會堂盛大舉辦，1400餘個座位座無虛席，來自社福、文化、環保等單位的志工，欣賞曾心梅、張芸京、李明洋等多位知名歌手輪番演唱，度過一個輕鬆愉快的周日假期。

演唱會由知名藝人董至成擔綱主持，幽默逗趣的主持風格，引得全場笑聲不斷，曾心梅、張芸京、李明洋、杜忻恬等多位實力派歌手輪番獻唱，演唱《愛情釀的酒》、《我的心裡只有你沒有他》等膾炙人口曲目時，志工們也開口唱和，台上台下打成一片。

社會局長張錦麗表示，感謝旺旺文教基金會年年都來新北市舉辦公益演唱會，也要向在場的所有志工夥伴表達謝意，感謝志工們在新冠肺炎疫情嚴峻時站在第一線，協助量體溫、發放物資、關懷獨老等，無私奉獻的精神令人感佩！

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，今年共規畫了15場巡迴全台的公益演唱會，第13場來到新北市，新北市志工的服務熱誠和奉獻精神，相信所有市民都能感受到，感謝社會局給予旺旺文教基金會機會，向勞苦功高的志工們表達敬意與謝意，也感謝演出的藝人、歌手共襄盛舉，不計酬勞義務演出。

(中時 )