一名女網友在網路上抱怨，她當初要求老公進產房陪產，沒想到生完小孩後，老公說生產畫面太血腥，兩人因此5年沒有性生活，但她發現老公偷偷使用交友軟體假裝單身，和其他女生說淫穢語和要求不雅照，讓她難過表示，「是我請他陪產，難道有問題要怪他嗎」，她因為小孩心裡十分掙扎，不知道是否該離婚。

該女表示，她和老公是奉子成婚，但老公工作早出晚歸，返家後1週有2天會幫忙洗碗和曬衣服，其他時間都在滑手機或看電視；兩人的親密關係也不美滿，已經5年沒有性生活，每次她求歡對方都有各種藉口，有時候答應後，卻又提早入睡爽約。

該女表示，直到8月初，她發現老公在社交平台上裝成單身男子，向3位女子「說著淫穢之語，要求那些女人給他不堪的照片以滿足他的需求」，就連老公在5月20日當天傳訊給她說「520」，其實社交平台上的女人也收到同樣的話；事後她提出離婚，老公用眼淚讓她心軟，但她卻發現自己很難再相信老公。

該女說，當初她請老公陪產，如今卻被說陪產畫面太血腥，她難過說「有問題要怪他嗎？」她說自己變成一個自己不喜歡的樣子，但聽到孩子說，「我不想爸爸媽媽分開住，我想跟你們在一起」讓她相當掙扎。許多網友都紛紛留言鼓勵她，「不愛妳就別將就，覺得委屈別違心」、「離開吧！孩子會諒解的」。

(中時新聞網)