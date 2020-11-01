張毅和妻子楊惠姍相守34年感情甜蜜。（本報資料照片）

金馬導演、琉璃工房創辦人張毅在11月1日清晨在妻子楊惠姍、女兒張源，及家人們的陪伴下與世長辭，享壽69歲。張毅文學涵養高，19歲就成為當代備受矚目的短篇小說家，在80年代憑集錦式電影《光陰的故事》、《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》等片，成為台灣電影新浪潮的代表人物之一。

名作家小野感慨張毅離世，他憶起當年與張毅在中央電影公司（簡稱中影）合作，「他滿穩的，拍完《光陰的故事》後，就到民間公司繼續拍《野雀高飛》、《玉卿嫂》等片，後來他再度拿了2張企劃來中影找我，說要拍一個女人奮鬥的故事，就是《我這樣過了一生》這部片了」。小野說：「他找了楊惠姍當女主角，他當時還說『她很容易發胖，我拍的時候按照順序拍，你放心，她慢慢胖，我整個電影慢慢拍，拍完就會吸引媒體』！」該片上映後口碑絕佳，更獲得金馬獎最佳劇情片獎及最佳導演獎，為戲增胖20多公斤的楊惠姍，也順利拿下金馬影后。

張毅在與小野密切合作的另一部電影《竹劍少年》，更提拔了享譽國際的攝影大師李屏賓，小野說：「李屏賓是在中影體制內一路培訓晉升的攝影師，他當時還在擔任助理攝影，不過張毅不顧上層反對，堅持要給他掌鏡，啟用了李屏賓。我沒記錯的話，這部片是他當正式攝影的第一部片。」此外，金馬執委會表示，往年在金馬獎頒獎典禮的懷念已故影人橋段，今年將向張毅致敬，而先前離世的黃鴻升（小鬼）、錢璐、監製江文雄等人也預計列名其中。

(中時 )