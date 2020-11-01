金馬導演、琉璃工房創辦人張毅在家人守護下與世長辭，與他相伴40多年的妻子楊惠姍悲痛萬分。楊麗菁16歲在電影《我的愛》超齡演出27歲第三者舞蹈老師，她1日受訪悲憶，「當初拍《我的愛》才高二、高三，不滿17歲，可能因為我是舞蹈比賽出身，跳舞很有侵略性及野性，所以張導大膽用我超齡演出，他是我的啟蒙老師」。

楊麗菁感謝張毅當年的大膽啟用，《我的愛》開啟她往後星路，「我那時又是社會新鮮人，張導以引導方式，講情境故事把我帶到片中角色，然後用鏡頭畫面，巧妙避掉我的裸露畫面，像是有一幕跟男主角發生關係，他用鏡頭帶過，讓畫面自己說故事」。她坦言，「這是我踏入演藝圈的第一部電影，可能很多人都不知道我演過這部戲，因為跟以前的甜美廣告明星很不一樣，演完《我的愛》被很多人矚目，才有後來的發展」。

楊麗菁多年前曾在上海轉機時，巧遇張毅、楊惠姍夫妻，「那時覺得他們很幸福，導演還記得我，彼此聊了幾句，我也很開心他們的琉璃工房開花結果，今天聽到噩耗有點嚇到，他真的是我人生的貴人」。她沉默片刻，又哽咽說：「希望張導在天上可以做天使。」

(中時 )