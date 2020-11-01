分居四年，第一代蜘蛛人陶比麥奎爾(Tobey Maguire)與環球影業高層之女珍妮佛梅爾(Jennifer Meyer)兩人正式提交離婚申請，彼此確定不再有破鏡重圓的可能。

陶比麥奎爾與妻子珍妮佛梅爾相識於2003年，女方是一位珠寶設計師，兩人交往四年後結婚，並生下一對兒女。

於2007年結婚的他們，卻在2016年發表了一份聯合聲明：經過自我反省和深思熟慮之後，我們決定分手。作為一對負責任的父母，我們最重要的，是繼續用愛、尊重和友誼一拖養我們的孩子。

珍妮佛梅爾今年父親節發布一張合照，祝陶比佳節愉快（圖/ 翻攝自IG）

此聲明一出，讓許多人震驚不已！不過當時兩人雖然宣布分手，但遲遲未向法院提交離婚申請；如今，從珍妮佛梅爾主動提交這份離婚申請來看，兩人九年的婚姻，正式畫上句點。

而陶比麥奎爾也有新戀情。他和年輕女模塔緹亞娜狄特曼(Tatiana Dieteman)感情穩定，兩人經常一起健身、購物，生活與一般民眾無異；只是據說女方有「逼婚」的壓力，男方則認為沒有再次進婚姻的必要，看起來兩者對於「結婚」這件事尚無共識，只能期待他們早日能傳出好消息。

(中時新聞網)