施易男和羅美玲排練舞台劇《大寶神珠》。（夢蓮花文藝基金會提供）

施易男與羅美玲主演夢蓮花文藝基金會舞台劇《大寶神珠》，他劇中冒險犯難入海尋寶，卻碰上弟弟為了私欲反目成仇，血淋淋奪得那顆自認為耀眼的寶珠，最後竟然瞎眼了淪落為乞丐。施易男透露曾演出過盲人角色，他感謝這輩子可以演戲，透過演戲來感同身受每一個角色，他說，當時在相關協會協助下，先將眼睛矇起來，學習走樓梯，「每一個階梯對明眼人來說都是一小步，對盲眼人來說都是懸崖，而人對未知都是恐懼，當時我五感整個放大，每一個聲響瞬間彷彿放大百倍般，好可怕！」

施易男還曾演出過坐輪椅角色，「因為沒有腳，都要靠手使力」，沒想到第一天拍攝回家，刷牙時發現手狂抖，心想要命了，劇中該角住在山上，山路大多不平，很容易不小心輪椅推一推就推往懸崖，讓他當下感受到肢體不便的辛苦。

談到在舞台劇《大寶神珠》角色驟變，從英氣逼人王子變成盲眼王子，最後淪落成乞丐，施易男認為，雖然眼睛瞎了看不見了，但很多事情是用心去體會的，他認為劇中角色也有這樣溫暖特質，希望能將溫暖傳遞給他人，「不論戲裡弟弟對他有天大仇恨，他也認為這世上沒有真正的善與惡，就如同現實生活中自己起伏的人生」。

他劇中淪為乞丐，仍不氣餒地討生活與想要照顧身邊人，施易男說，永遠不要小看自己的能力，「就像我轉做甜點，讓我擁有另一項技能，與選擇做自己喜歡的事，而當你多了一項的技能時，就能養活自己，為自己負責。」夢蓮花文藝基金會舞台劇《大寶神珠》於11月28日起在桃園、台南、台中與高雄等地巡迴演出，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )