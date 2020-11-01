德州最大郡哈立斯郡（Harris County）推動民眾駕車投票的「得來速投票」，遭當地共和黨議員提告違法。

德州當地共和黨州議員近期提起訴訟，指控當地最大郡哈立斯郡（Harris County）民主黨籍書記官霍林斯（Chris Hollins）違法，讓民眾駕車使用「得來速投票」，當地法官已決議在2日召開緊急聽證會，如果裁定違法，超過12萬張使用得來速投票的選票恐失效。

綜合路透社、《德州論壇報》（The Texas Tribune）報導，擁有470萬居民的德州哈立斯郡涵蓋德州最大城市休士頓，不僅是德州最大郡，也是全美人口數第3多的地方行政區域。今年哈立斯郡提早18天讓選民「提前投票」（early voting），至今已有超過140萬選民提前投票，超過上屆選舉的140萬總投票人數。哈立斯郡另一個特色是選民傾向支持民主黨，和德州作為傳統共和黨鐵票倉的印象不同。

除了設置室內投票站，因應新冠肺炎疫情，哈立斯郡民主黨籍書記官霍林斯今年特別設置10個「得來速投票站」（Drive-thru voting），讓選民駕車投票，至今已經有12.7萬人用此方式投票。

不過當地共和黨眾議院議員陶特（Steve Toth）及保守主義份子霍茲（Steve Hotze）卻分別提起訴訟，指控霍林斯逾越憲法賦予他的權力，讓民眾使用「得來速投票」，他們要求法官否決任何違反德州選舉法的選票，並且要求取回所有得來速投票站的記憶卡，在法庭就此投訴頒布命令前，禁止計算得來速投票站中的選票。

休士頓地方法官哈南（Andrew Hanen）上月30日已經同意於2日針對此案舉行緊急聽證會，如果法官裁定「得來速投票」非法，12萬張選票恐瞬間作廢，迫使選民必須在3日投票日當天親自赴投開票所投票，令人擔心的是，許多選民可能不知道自己的票已經失效。

不過值得關注的是，先前德州最高法院曾經駁回過禁止得來速投票的相關訴訟。

共和黨議員的訴訟也招來民主黨團體痛批「完全不合理」，是要讓德州選舉陷入混亂。

(中時新聞網)