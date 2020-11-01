陸媒1日引述知情人士透露，大陸短影音平台快手最快將於下周（11月2日當周）在港交所公開遞交招股書，最快2020年底或2021年初完成IPO。騰訊、阿里系（或雲鋒基金）均會在此輪公開募股中進行認購，騰訊為基礎投資者，阿里系也在爭取認購更多股份。

新京報報導，一位券商次級市場分析師和多位接近快手人士指出，阿里系投資快手主要是為了給電商提供流量。快手此前是按照美國會計準則（US GAAP）準備帳目的，但現在計畫在香港上市，最快2020年內完成。

市場此前傳出，快手擬募資額為50億美元，估值約500億美元，美銀美林和摩根士丹利為其保薦人。

2019年8月，快手獲得上市前最後一輪股權融資。當時知情人士表示，騰訊投資快手的談判已接近尾聲。在上述融資中，快手的估值在250億美元以上，投後騰訊持股比例在20％至30％。此輪融資為騰訊領投，博裕資本、雲鋒基金、淡馬錫、紅杉跟投，融資額近30億美元。

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