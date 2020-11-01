中友百貨11月1日下午舉辦「拾景-林文政創作個展」，開幕茶會現場賓客雲集。（馮惠宜攝）

新萬仁化學製藥公司董事長林文政即日起到12月7日在中友時尚藝廊舉辦「拾景-林文政創作個展」，展出24幅油畫作品，畫作販售所得將全數捐贈給「不山不市」偏鄉小學：東勢區石角、新社區大林、新社區福民等三所學校，預計將捐出近百萬元。

國內知名企業新萬仁製藥旗下生產綠油精、金十字胃腸藥等國人愛用成藥，林文政目前是新萬仁董事長，他熱愛運動並參與自行車、拉力賽車、鐵人三項競賽，2003年起更開始於知名畫家倪朝龍學習，近年分別師學黃敏俊與柯適中指導繪畫，以增進不同的繪畫風格。

近日他受邀到中友百貨時尚藝廊舉辦「拾景-林文政創作個展」，中友百貨也在11月1日下午舉辦開幕茶會，現場賓客雲集，台中市文化局副局長曾能汀、知名藝術家倪朝龍、柯適中以及中部許多知名企業家、藝術家齊聚一堂。

值得一提的是林文政此次展出的24幅畫作販售所得將全數捐贈給「不山不市」偏鄉小學，他說，「不山不市」意指不在山區、也不在市區的偏鄉小學，也較少獲得社會大眾的關注，這樣的小學全台灣大概有幾十所，他選擇離他的家鄉比較近的東勢區石角、新社區大林、新社區福民這3所小學為捐贈對象。

中友百貨顧問張光貝表示：「中友時尚藝廊長期關注公益，藝術家林文政的善舉非常值得敬佩，也讓中友時尚藝廊存在的價值更顯珍貴。」

新萬仁化學製藥公司董事長林文政即日起到12月7日在中友時尚藝廊舉辦「拾景-林文政創作個展」，展出24幅油畫作品，畫作販售所得將全數捐贈給「不山不市」偏鄉小學：東勢區石角、新社區大林、新社區福民等三所學校，預計將捐出近百萬元。

(中時 )