梁靜茹睽違5年將再站上小巨蛋舞台，12月26、27日舉辦「202020當我們談論愛情」演唱會，首次挑戰四面台， 8分鐘就賣完全部28000張，可見「梁氏情歌」威力驚人，而她也在IG發文曬出和兒子的可愛對話，表示連自己都沒搶到票，和粉絲們一起分享喜悅。

梁靜茹也在IG上發文透露，門票開賣的同時，她和兒子也在電腦前開搶，但門票很快就賣完，她只好無奈地跟兒子說，「啊…媽媽沒買到」，兒子也慌張地問「那我怎麼辦」，深怕自己看不到媽媽的演唱會，梁靜茹笑道，「媽媽有留位子給你了啊」，兒子這才露出放心的笑容。

兒子又接著問，那演唱會第二天媽媽會在哪，讓梁靜茹哭笑不得地回答：「媽媽一樣在台上啊」，她也透露原本自己想買兩張門票的，感謝歌迷的熱情，讓所有的票銷售一空，而摯友天心也開玩笑留言：「這兩天突然跑出來好多朋友，sorry～～請自己搶」，更表示要去求加場。

巡迴演唱會原訂2月14日情人節從上海起跑，卻因為疫情延後了10個月，梁靜茹也感性表示，2020年對許多人來說是辛苦的一年，「我想和歌迷朋友們一起把2020不好的一切送走，期盼2021是一個全新的開始。」最近她也已經開始做收心操，每天早睡早起，健身運動也積極練歌。

(中時新聞網)