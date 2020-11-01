2020屏東風箏節將於11月7、8日在高屏溪河濱公園登場，風箏好手葉登貴（左）配合萬聖節設計了「骷髏比基尼」風箏，將在今年屏東風箏節上展出。（潘建志攝）

2020屏東風箏節將於11月7、8日在高屏溪河濱公園登場，縣長潘孟安1日在記者會上也放起大風箏。（潘建志攝）

2020屏東風箏節將於11月7、8日在高屏溪河濱公園登場，今年主題為「動感派對」，縣府邀請民眾一起放下手機，由「低頭族」改當「抬頭族」。8月時新竹市風箏節曾發生風箏把小孩捲上天的意外，有了前車之鑑籌辦過程將更加謹慎。

今年屏東風箏節受到疫情影響，許多外國風箏好手無法來台參賽，活動因此增加更多特色造型風箏放飛及風箏花式表演。過去日本、越南等國辦風箏活動時都曾發生意外，今年台灣也發生風箏將兒童捲上天的意外，震驚全台。

縣長潘孟安強調，不會因此因噎廢食不舉辦，而是要更考量活動安全性，所以籌備過程要更加謹慎，包括嚴守相關國際安全標準，並在施放大型風箏時在周邊落實安全管控等。

風箏好手葉登貴玩風箏已20多年，他笑說，最初是陪兒子玩，沒想到現在是兒子陪他玩。他已連續5年參與屏東風箏節，今年他配合萬聖節設計了「骷髏比基尼」風箏，飛上天後風箏會扭腰擺臀，非常吸睛，也受到美國風箏大廠注意，邀他授權製造，將在今年屏東風箏節上展出。

他說，風箏不僅是童玩，還是很棒的科普教材，從製造到放飛的過程中，需運用到力學、材料學、結構學，甚至是氣象學的知識，可惜現在台灣玩風箏的孩子愈來愈少，希望大家今年可一起到屏東體驗風箏魅力。

(中時 )