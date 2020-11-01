(19:11更新)中信兄弟昨日輸給統一獅，台灣大賽先吞1敗落後，今日推出「三冠王」德保拉對上剛奪下10月投手MVP的獅投猛威爾，力求扳平戰局，不過首局兄弟因王威晨跑壘隱形失誤錯失得分機會，2局上獅隊連3安先馳得點，不過也出現雙殺，首局結束獅1比0領先，2局下「岳家兄弟」岳東華、岳政華同局敲2分炮，兄弟逆轉成5比1。

猛威爾一開局就遇上麻煩，與王威晨纏鬥9球，最後被敲出二壘安打，不過陳子豪敲出飛球被接殺，王威晨判斷錯誤以為是安打而離壘，跑壘失誤結果形成變相雙殺，猛威爾有驚無險結束首局。

2局上半德保拉遇上亂流，統一獅林安可、高國慶、陳鏞基連續安打先攻1分，無人出局二、三壘有人情況下，蘇智傑滾地球出局，同時三壘跑者高國慶遭夾殺，沒多添分數形成雙殺守備，獅先以1比0領先。

統一獅陳鏞基敲安助球隊先馳得點。（報系資料照）

下半局兄弟首棒周思齊又率先敲二壘打戰上得點圈，詹子賢獲保送，兄弟此時下達打跑戰術，不過岳東華揮棒落空，導致周思齊在三壘前出局，懊惱的岳東華上演「道歉野球」，立刻將球轟出右外野，2分炮助兄弟逆轉。接下來江坤宇、陳家駒連續安打再添1分，下一棒岳政華也敲右外野2分砲，岳家兄弟同局開轟創下史上頭一遭，兄弟逆轉成5比1領先。

2局過後兩邊投手都趨穩定，雙方打線都出現連3局三上三下，沒再有任何攻勢，6局下半兄弟一度攻佔一、二壘，不過最後無功而返，6局結束兄弟仍以5比1領先。

(中時 )