空軍志航基地的F-5E在外海失事，飛行員朱冠甍上尉因彈射高度太低而不幸罹難，各界在討論F-5E的飛行安全性之際，也開始思考到飛機失事後的逃生設備是否優良，國民黨立委陳以信建議，至少應該為-F-5E更換新式彈射座椅，增加逃生安全機率。

陳以信在臉書上提到「我國F-5E決定延後除役時沒有配套措施，恐怕是這次空軍失事的原因之一。韓國當年將150架F-5延役時，花費420萬美金換彈射椅，美國去年也才將F-5N換裝和F-35同型的彈射椅，目的就是在危急時刻，可有最大機會保護飛行員生命。」

陳以信表示，「就現實情況來看為了維持戰力，空軍不可能從此停飛F-5E」，還要飛到2026年，誰能保證未來6年不會再有同樣情形發生？以信將會要求國防部考慮換裝F-5E彈射椅，雖然只剩幾年可用，可能花費兩三百萬美金，但只要未來能夠保住任何一位飛行員性命，相信都是值得的」

陳以信說的沒錯，韓國也是F-5E的使用國，雖然韓國空軍已有F-15、F-16這樣的先進戰機，甚至於F-35也已經即將交貨，但是他們仍然在乎F-5E的設備更新，在2010年時，韓國曾發生1起F-5F雙座型戰機事故，雖然2名飛行員啟動彈射椅逃生，但是因為飛行高度低，所以降落傘未能全開，導致2名飛行員都不幸罹難。事件發生後，韓國軍方很快提出F-5E/F的彈射椅升級改良案，在2011年與英國馬丁貝克公司(Martin-Baker Aircraft Co.)完成簽約，並且在2年之後，也就是2013年完成彈射椅的換裝。在2013年，韓國空軍的F-5E再次發生低空事故，飛行員彈射成功，未有大礙，似乎證明了新型彈射椅的重要性。

美國空軍雖然沒有操作F-5E，但是他們60年來一直使用F-5E的前身，也就是T-38教練機做為新生飛行員的教練工作，其服役時間比F-5E還要悠久，因此美國空軍當然在乎T-38的機體更新與設備改良。 同樣在2010年，美國空軍為T-38C更換馬丁貝克的Mk US16T 彈射椅，具有更好的安全性。

至於新型彈射椅與舊型有什麼差別？軍事分析師施孝瑋先生在網路節目「孝瑋談軍事：國軍的F-5E到底是??」提到，「新舊型彈射椅最大的差別在開傘速度」，舊式彈射椅的開傘靠的還是副傘吃到空氣然後張開，牽引把主傘拉開，但由於副傘吃到空氣仍需要幾秒的時間，在低空環境下就有可能導致主傘不及張開，已墜到地面的情況，比如這次朱上尉所遇到的事故，還有前文提到韓國空軍F-5F的事故應是如此。然而新型彈射為了更快張開降落傘，再設計了一個小火箭幫忙把傘張開，也就更有效的使飛行員進入緩速降落的狀態，彈射的安全性也就更為提升。然而這樣的設計並不便宜，也可能需要修改座艙罩，所花費的國防預算不算少。

20201031孝瑋談軍事:時事軍事ep37 :國軍的F-5E到底是?? 公播版

也就是說，國軍在「新軍備購入，舊裝備待退」的過渡階段時，對舊裝備的待遇是比較輕忽的，會覺得再花國防經費投資在待退裝備上，顯得很不划算，因此舊裝備的服役後期，就在沒有完整安全性的情況下，以「碰運氣」的心態過一天算一天。然而軍方往往又會過於樂觀的估計新裝備的引進時機，使得舊裝備面臨超時服役。

我們F-5E機隊面臨的就是這樣，前政府馬英九總統時期，考慮「洋機國造」的方式，引進義大利M346教練機的生產線，少數購買而多數自行組裝，這型教練機具備完整的戰機模擬程式，可以模擬任何一種二代機的操控特性了，因此也就不需要F-5E這樣的部訓機。在這個計畫下，在2019年就能全面退役F-5E。

然而政黨輪替導致政策丕變，新上任的蔡英文政府推翻了原先的M346計畫方案，採用完全自主設計教練機T-5「勇鷹」，自行另起爐灶的情況下，取得新飛機的時程當然大為拖延，也導致現在F-5E超時服役的窘境。

那麼現在該不該為F-5E更換彈射椅？應該還是有必要。第一，正如陳以信所說，就目前計畫的T-5「勇鷹」是在2026年完全交機，代表F-5E至少也必須服役到2026年，現在立案更換彈射椅，會需要2年時間改裝，但至少還有4年的時間是可以增加F-5E的彈射安全性的。第二，T-5「勇鷹」的量產能否完全順利而不延宕也是未定之事，由於T-5「勇鷹」完全是自行設計、測試、生產，其實它的風險性確實相當高，所需時間恐怕只多而不少。第三，T-5「勇鷹」的首要任務是替代AT-3教練機，若做為部訓機用，那麼它必須具備與M346相同的戰機模擬程式，T-5「勇鷹」是否確實具備？也是個變數。因此，既使F-5E在10年內退役，仍然建議軍方撥款為其更換新式彈射椅。

(中時新聞網)