台灣大賽第2戰，主場的中信兄弟邀請到曾歷經普悠瑪翻車事故的棒球小將王羽飛擔任開球投手，並由去年退休、現擔任兄弟副領隊的彭政閔擔任打者，「恰恰」也稱讚王羽飛有很好的自信心，「加上他經歷過那麼長的復健又重新爬起來，毅力應該是很不錯的。」

今年16歲的王羽飛在2年前歷經普悠瑪翻車事故，一度在身死關頭徘徊，但他憑藉著強大的意志力回到球場上，目前就讀平鎮高中擔任中外野手。

今天是王羽飛首度來到職棒賽場上擔任開球嘉賓，他透露站上場時就忘了緊張感，今天投球大約使用3分力，也自認自己受傷後身體狀況恢復不錯，目前都可以跟上球隊訓練。

被問到穿上兄弟的「黃衫」感想，王羽飛直呼：「很帥！希望以後可以穿上這件球衣。」一旁的彭政閔則接話說：「什麼顏色都可以，美國的也可以。」言下之意鼓勵王羽飛能夠朝旅外目標邁進。

王羽飛表示，自己沒有特別支持的球隊，但最喜歡的球員就是彭政閔，「自己從國小五年級開始打球就開始看恰哥比賽，我記得之前在YouTube影片上看到有一次兄弟輸球，但恰哥就為球員加油打氣，真的覺得他很棒。」

除了副領隊外，彭政閔也擔任了二軍農場主管的角色，就是要為兄弟培養更多可用之兵，他說：「剛看他投那球感覺尾勁跟轉速不錯，那個球探的感覺又跑出來，也感覺有不錯的自信心及毅力，希望球探會繼續關注他。」他也鼓勵王羽飛以宋晟睿為目標發展，「現在他守中外野，臂力應該不錯。」

(中時 )