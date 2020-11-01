民眾遇上借貸需求，不敢直接找上銀行，或許熟悉的行動支付LINE Pay，近期新增的貸款專區給了個解答。全台用戶數超過840萬的LINE Pay，上架銀行的貸款專案，而且一開始就有渣打銀行，中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行等多項選擇，民眾先從LINE平台上瀏覽所有的銀行貸款專案，選定自己適合的標的之後再與銀行連絡，消費者可直接透過手機點選進入服務頁面，並於線上完成信貸申請流程。

外商銀行渣打銀行是LINE的投資人之一，LINE Pay新服務總是第一批搶先適行，在該平台上推出一站式數位貸款服務「LINE Pay Young’s貸」，並有渣打通路獨享的優惠年利率。渣打銀行表示，除最高貸款額度可達新台幣350萬元，「LINE Pay Young’s貸」更比照紓困貸款，推出前6期優惠年利率1.845％。

渣打銀行內部統計，目前渣打台灣的個人貸款客戶有逾九成是透過數位平台申辦，顯示數位通路已成為多數消費者首選的管道。渣打集團日前一份網路調查結果也指出，在新冠肺炎疫情過後，有51％的台灣受訪者提高使用行動裝置處理金融交易的頻率，同時對於使用數位銀行通路的信心也大幅增加。

(工商 )