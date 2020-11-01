清境農場平日2天1夜雙人住宿、加贈晚餐售價約2300元起，且無使用期限。（清境農場提供）

「薩福克羊」為卡通《笑笑羊》的動物原型，為清境農場今年新引進的綿羊品種。（清境農場提供）

台北國際旅展開跑至第3日，參加人數較去年少，到展攤購買旅宿券的民眾多數做好功課，瞄準優惠或限量商品下手，先買先贏。以「農林農場遊趣」為主題的清境農場、武陵農場、福壽山農場，及高雄農場、臺東農場，主打悠閒體驗自然生態、賞楓葉、櫻花等，部份旅宿商品是限量提供，吸引不少消費者搶購。

清境農場展攤大推「櫻花季」旅宿專案，平日2天1夜雙人住宿、加贈晚餐售價約2300元起，且無使用期限，另800元的半日牧羊人體驗等商品也將完售。業者表示，明年2月20日為歡慶60週年，將在台14甲線公路舉辦「奔羊節」，為呼應民國110年，將有共110隻的綿羊、薩福克羊（黑面笑笑羊）陪伴民眾一起跑，現場亦有交通管制；而今年受疫情影響，國外觀光客無法進來，清境今年暑假的業績較去年少1至2成，直到10月入秋後生意漸恢復往年的狀態，並看好明年的奔羊節，請民眾穿著輕便共襄盛舉。

而位於台中的武陵及福壽山農場，各自提供限量600張、200張的住宿入園券，業者透露「今年底前住房皆客滿，昨日同步線上及旅展現場、啟售明年櫻花季的住宿，截至今（1日）上午皆秒殺售罄」，據了解，兩家農場皆有票券期限，武陵山3年內、而福壽山農場則是2年內要用掉。可得知，國人疫情後更熱愛登山或戶外遊覽，這類型的商品未來1、2年商機仍備受看好。

(中時 )