創作女歌手魏如萱近期擔任第31屆金曲獎主持人外，更奪下金曲歌后的頭銜，日前又在台北爵士音樂節當表演嘉賓，人氣相當火熱；不過，音樂節彩排時發生可愛的小插曲，有2男童亂入現場，魏如萱超優秀「危機處理」也被粉絲讚爆，而2男童的爸爸居然是藝人陳建州。

日前黑人陳建州帶著兒子飛飛和翔翔到大安森林公園，巧遇金曲歌后魏如萱在演唱會彩排，現場有許多歌迷坐在座位區享受悅人歌聲；但魏如萱愜意地坐在舞台上彩排時，有2名男童突然走到台前，朝著她揮揮小手打招呼，突如其來的插曲，魏如萱臨危不亂地露出燦爛笑容，朝他們說「哈囉～哈囉～」。

音樂節彩排時發生可愛的小插曲，有2男童亂入現場，魏如萱超優秀「危機處理」也被粉絲讚爆，而2男童的爸爸居然是藝人陳建州。(圖/ 摘自陳建州IG)

陳建州PO出「事發現場」的影片，原來當天他本來只是想帶飛飛和翔翔到公園散步聽聽爵士樂，沒料到兩兄弟會熱情地跑去打招呼，他也在IG標記魏如萱，表示「Sorry」，並祝福她演出順利。

許多網友看完陳建州分享的影片，紛紛誇讚魏如萱不慌張又親切的反應，也被飛飛和翔翔兄弟倆萌翻，「太可愛了」、「也太可愛～娃娃（魏如萱）也很熱情的回應」、「原來是飛翔」。

(中時新聞網)