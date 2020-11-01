除了在舉重場擁有世界紀錄、全國紀錄，「舉重女神」郭婞淳對於籃球、羽球也是略懂略懂，今天在109年全大運舉重賽場出賽的她，賽後透露最近開始打羽球紓壓，還跟羽球世界球后戴資穎過招。

在成為「舉重女神」之前，郭婞淳學生時期參加過籃球隊，她曾分享自己在重要比賽上籃放槍、導致球隊和勝利擦身而過的惡夢，不過後來還是會看籃球賽、出席籃球活動，現在她又多學了一個運動項目，那就是羽球。

「覺得嘗試不同運動還蠻有新鮮感的，我的球友是我的物理治療師，我們也曾跟戴資穎打過球。」郭婞淳笑著說，「跟小戴打球還挺緊張的，但蠻開心的，畢竟機會難得，就偶爾打一下、幫助自己轉換心情，回到舉重場表現會更好。」

至於自己與球場上的表現，郭婞淳回應：「我追得到球呢！小戴也不斷放小球、拉長球來讓我跑動，雖然可能我在一些技巧上不比羽球專業選手，但跑動的體能我可是有的。」

(中時 )