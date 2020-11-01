中信兄弟昨天在台灣大賽首戰，在延長賽以2比4吞敗，今天力拚勝場開張，將系列賽扳成平手，副領隊彭政閔昨天也都到場為球隊加油打氣，他認為雖然首戰吞敗，但球員的鬥志仍非常高昂，「我相信今天會有不一樣的戰果。」

昨天兩隊打完9局戰成1比1，延長賽10局上兄弟錯過換投機會，反讓代打的潘武雄揮出致勝3分炮，賽後總教練丘昌榮也將敗責一肩扛，認為此役就是輸在他的調度。

今天賽前彭政閔再度來到球場，被問到是否有給予球員什麼鼓勵？恰恰說：「還好啦！我想球員自己都有做好心理調整，我看他們昨天在休息室的鬥志非常高昂，相信今天會有不一樣的戰果。」

「來球場還是希望自己能盡一份心力幫助球隊拿下冠軍，把一些經驗、想法跟他們分享，希望能幫助到他們。」但彭政閔也期望有些中生代球員應該要慢慢走向能引導學弟的角色，「他們也應該要能扛下這樣的壓力，在這樣高張力的比賽中成長，才能帶領其他球員向上爬。」

(中時 )