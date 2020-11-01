立法院副院長蔡其昌（左2）去年與桃園市長鄭文燦（左1）對賭中職總冠軍賽，輸了200份雞排，1日在2020年台灣大賽冠軍賽，蔡其昌加碼100份，與鄭文燦一起發雞排。（黃國峰攝）

去年中職總冠軍戰由Lamigo桃猿以四勝一敗讓中信兄弟稱臣，賽前立法院副院長蔡其昌與桃園市長鄭文燦隔空對賭200份雞排，蔡其昌１日兌現承諾趁職棒冠軍賽在台中開打之際，邀請鄭文璨一起到洲際棒球場發送雞排，更加碼變為300份雞排，倆人也相約明年中職球賽下新賭注。

去年中職總冠軍戰賽前，支持台中主場中信兄弟的蔡其昌與支持桃園主場Lamigo桃猿的鄭文燦，兩人隔空嗆聲對賭200份雞排，最後鄭文璨勝出，蔡其昌的「雞排債」原訂於今年桃園開幕戰由鄭文燦見證發送，但因疫情因素球賽「閉門開打」而取消，遲至11月1日蔡其昌邀鄭文璨一起到台中洲際棒球場外發送與各隊球迷們分享。

蔡其昌和鄭文璨下午四點抵達洲際棒球場，同黨籍立委莊競程也一起和他們分送雞排給球迷們；蔡其昌表示，今年因為疫情，無法到桃園球場發雞排，原本以為樂天桃猿可以打進冠軍賽，將在冠軍賽時發送，沒想到無緣，他也希望吃到雞排的球迷，能進場為中信兄弟加油，並邀請鄭文璨穿兄弟隊球衣一起為兄弟加油。

鄭文燦說，今年樂天桃猿隊雖然中止三連霸，無法打進職棒冠軍賽，樂天桃猿今年新秀比較多、續航力很強，一年輸一年就要贏回來，會再來商討明年的戰帖新標的。

(中時 )