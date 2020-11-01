在疫情衝擊下，旅遊業者唯一的希望台帛「旅遊泡泡」最後還是破局了，有學者認為，台灣疫後航空及觀光的發展，明年還是以國旅為主，2022才可能旅遊泡泡，2024年恢復常態旅遊。但若以該時程走，旅行公會認為，一半以上的旅行社將倒閉。交通部觀光局表示，時程沒有一定標準，關鍵仍在疫苗。

國際疫情未獲控制，旅遊產業岌岌可危，為了在疫情中找活路，台灣觀光旅遊聯盟總會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會上周陸續舉行論壇。

中華科技大學航空運輸管理研究所教授陳盛山認為，2021年前以國內旅遊為主，2022、2023年進入「旅遊泡泡」階段，以日韓、新加坡、紐奧、泰國、馬來西亞、越南等公衛及醫療體系相當國家為優先開放的對象，2024年恢復常態旅遊。

旅行商業同業公會全聯會研究發展委員會召集人高洺塗表示，每位學者看法不同，未來旅遊泡泡的國家，將鎖定疫情相對安全且飛行時間約在3至4小時之間的國家，例如：帛琉、日韓、越南、泰國、新加坡等；至於紐澳、歐美等長程線國家，因飛行時間太長，預期旅客心理會擔心，在疫苗還沒普遍化前，預估要等到2023至2024年才有可能開放。

高洺塗認為，今年底就要開始實行旅遊泡泡，若是明年還把重心放在國旅市場，不用等到2022年旅遊泡泡，全國3900家旅行社將倒一半以上。

(中時 )