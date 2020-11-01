警政署PO梗圖提醒民眾，如何利用防空避難場所。（圖擷自警政署民防指揮管制所粉專）

準備打仗了嗎？近日共機繞台次數日增，加上美國即將總統大選，恐無暇關注兩岸情勢發展，恐會引起戰端。有國人對此感到憂心，豈料警政署竟也發文，並配上多張神隱少女梗圖，提醒如果敵機臨空，要做好相關防空避難措施。

警政署民防指揮管制所粉專日前發文提到，最近共機擾台新聞頻傳，也常聽到我國空軍戰機在天空巡弋轟隆引擎聲，但如果敵機臨空、或是在路上聽到防空警報大作時，大家知道要怎麼避難嗎？

粉專PO出的影片中，民防指揮管制所一位宋姓分所長表示，目前防空告警的方式主要是利用各處大型警報器及手機簡訊，通知民眾緊急避難。他並拿出古董手動式防空警報器示範，分享民國初年和日據時代如何防空避難。他提到，民防人員發現敵機臨空時，警報器展開握柄、搖動曲柄，就會發出震耳欲聾的特有嗚嗚聲，提醒民眾緊急警報、解除警報，甚至毒氣警報。

警政署提醒民眾防空避難，此舉難道只是為刷存在感？TVBS報導，由於近日頻傳中共軍事擾台，加上美國總統大選，警政署為防範各種狀況，已通令各警察機關，開設為期半個月的聯合指揮所，並做相關宣導。

11月6日起，各警察局(分局)官網將列出「防空疏散避難專區」內查詢各里防空避難設備地址。11月20日後，將公告各里防空避難設備位置地圖。另外，考量圖資平臺數據限制，未來全國資料將於內政部「地理資訊圖資雲服務平臺(TGOS)」提供瀏覽。至於手機APP部分，各警察局及警政署刻正同步研議以最方便國人點閱方式辦理。

(中時新聞網)