空軍1架F5E戰機日前在台東志航基地起飛2分鐘後失事墜海，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍不幸殉職，相關訊息讓國人十分悲痛、不捨。對於外界指出F5E戰機老舊遲未汰除恐是釀禍主因，根據最新一份網路民調顯示，有將超過8的成網友認為該機型存在老舊問題。

上尉飛行員朱冠甍日前駕駛F5E執行空戰練任務，起飛2分鐘後因發動機失效，緊急向塔台回報後跳傘逃生，因當時台東外海風勢強大且海象不佳，飛行員遭到傘繩纏住大量吃水，獲救後將他吊掛至基地送往馬偕醫院，惟搶救後仍宣告不治。而F-5E系列戰機是否太過老舊問題，也再度浮上檯面。

網路媒體《Yahoo》以「F-5E戰機有沒有老舊問題？」為題，進行線上投票，投票時間為10月30日至11月4日，截至今日下午6時，已有9000多名網友參與票，最新結果顯示，有68.4%網友認為一定有，18.4%認為應該有，5.6%認為應該沒有，2.4%認為一定沒有，另外有5.2%的則表示不知道或沒意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自Yahoo)。

同時，對於國軍應該如何改善以因應，有46%網友認為應該強化軍方管理文化，44.7%網友認為應該將戰機汰舊換新，30.6%希望降低高齡戰機飛行時數，25.7%認為應該強化人員訓練，18.5%認為問題在國防經費，還有12.7%的認為應該調整演習計畫。

至於台灣汰除舊機的速度是否有辦法夠加快，有18.1%網友認為一定有，41.3%認為應該有，20.5%認為應該沒有，13.1%認為應該沒有。

此外，朱媽媽也表示，兒子曾說，F5已經那麼老舊破舊，已經可以丟到廢棄場，既然還要每天承受這個壓力，他壓力誰替他解，一定要等到出問題才有人重視，他有孩子有老婆，爸爸媽媽老了沒關係，大海在那邊等著我跳下去就好，不要今天的事情今天講完明天就忘記了。

(中時新聞網)