台灣大賽中信兄弟對戰統一獅，其中岳東華、岳政華兩兄弟今日都排在先發打線，2局下半兩人更在同局雙雙敲出2分炮助球隊逆轉，成為總冠軍史上首對同場也同局開轟的兄弟檔。
今年台灣大賽兩隊都有兄弟檔同隊同場出賽紀錄，統一獅有陳重羽、陳重廷，總冠軍賽史上首度雙胞胎兄弟檔同隊同場出賽，中信兄弟則有岳東華、岳政華，這也是總冠軍賽史上首度2對親兄弟檔同場出賽。
而岳家兄弟創下難得紀錄，他們分別是25歲及19歲，寫下總冠軍賽史上最年輕親兄弟檔同場出賽，今日兩人分別是先發第六、九棒，更於2局下半對猛威爾雙雙開轟，特別的是兩人都是敲右外野敲2分炮，寫下史上頭一遭，助兄弟逆轉統一獅。
此外岳政華在總冠軍賽首安就是全壘打，以19歲又277天的年紀，超越樂天桃猿林承飛所保持的20歲又206天總冠軍開轟紀錄，成為史上最年輕敲全壘打的球員，改寫新頁。
(中時 )
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