副總統賴清德1日訪視台東縣金峰鄉小米學堂，先經過傳統的過火及洗手除穢等儀式。 （莊哲權攝）

中華職棒兄弟象與統一獅再度爭霸，副總統賴清德事先就嗆聲統一獅會奪冠，台中市長盧秀燕則向賴喊話要「對賭」，賴清德今天參訪台東小米學堂時回應「其實愛棒球不用打賭」，他說，個人倒是很想看盧市長戴著獅子頭跑行程，「應該是很可愛」。

中華職棒總冠軍賽象、獅隔11年再度交手，出身台南的副總統賴清德日前說，統一獅將會奪冠，身為中信兄弟地主隊的台中市長盧秀燕非常不以為然，向賴下戰帖，「如果你輸的話，幫我們行銷台中農產品，如果我輸了，願意戴上統一獅的『爆炸獅子頭』跑1天行程給你看」。

對此，賴清德1日在台東接受媒體訪問時笑說，愛棒球不用打賭，行銷城市也不用打賭，其實他個人很想要看盧市長戴著獅子頭跑行程，應該是很可愛。

副總統賴清德1日上午由原民會主委夷將Icyang陪同，經過傳統的過火、洗手除穢等高規格迎賓儀式後，訪視台東縣金峰鄉歷坵村小米學堂，他表示，總統蔡英文非常關心原住民，也希望原住民能在這塊土地安居樂意，未來將全力協助處理原民轉型正義，盡所能拜訪部落，了解有無困難和問題需政府解決。

賴清德也肯定小米學堂除了保存小米的農業傳統智慧，更搭配文化故事、體驗課程、飲食等，使得小米具有經濟價值，是個成功也值得國人來遊玩的場域。

(中時 )