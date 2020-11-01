知名企業家林文政自10月底至12/7在中友時尚藝廊舉辦「拾景-林文政創作個展」，展出24幅油畫作品，1日舉辦開幕茶會，包括台中市文化局副局長曾能汀、知名藝術家倪朝龍、柯適中以及中部許多知名企業家、藝術家齊聚一堂，現場熱鬧溫馨。

林文政致詞時表示，今年5月初接到中友時尚藝廊的邀展，不經思索就接下這次邀約了，當時家裡只有8幅作品，於是利用2個月的時間趕出其他畫作，湊齊了24幅油畫展出，這些畫作多是具象的風景畫。

「因為我本身喜愛運動，常常參與多項戶外運動與競賽，自行車、拉力賽車、鐵人三項等，但是也喜愛靜態的娛樂，於是我將運動時看到的美景畫下來，成了這次展覽的主題」。不過，「這次的作品中有一幅是畫魷魚，而這幅畫也已經售出，有趣的是，買家竟然是一家日本料理餐廳，以後到了日本料理餐廳就會看到我畫的魷魚高掛在店裡！」林文政幽默的如此說。

「拾景-林文政創作個展」展出的24幅畫作販售所得將全數捐贈給「不山不市」偏鄉小學。林文政表示，大概從13年前就開始跟慈善團體有所接觸，那時就不定期會捐款給「不山不市」偏鄉小學。

「不山不市」意指不在山區、也不在市區的偏鄉小學，也較少獲得社會大眾的關注，這樣的小學全台大概有幾十所，林文政選擇離他的家鄉比較近的東勢區石角、新社區大林、新社區福民這3所小學為捐贈對象，從2012年開始畫畫，之後有畫作販售的所得都陸續捐給這3所學校。

這次林文政在中友時尚藝廊展出的24幅畫作，扣除非賣品4幅，20幅畫作販售所得也將全數捐贈，自10/28展出至今已售出18幅，預計將捐出近百萬元給「不山不市」偏鄉小學。

中友百貨顧問張光貝表示，中友時尚藝廊長期關注公益，藝術家林文政的善舉非常值得敬佩，也讓中友時尚藝廊存在的價值更顯珍貴。

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